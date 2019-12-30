سيتي جروب وسط توقعات إيجابية – تحليل – 30-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر الاتجاه الرئيسي الصاعد على حركة سهم سيتي جروب (C) بالمدى المتوسط والقصير، ويتداول بمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد حاول السهم في آخر جلساته جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وايضاً ليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.
تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 75.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 80.65.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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