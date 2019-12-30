شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يتأثر باختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم سيسكو (CISCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 46.75، ليستهدف مستوى المقاومة 50.30. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيسكو يتأثر باختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 30-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.