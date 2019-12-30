على بابا في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 30-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة على بابا (BABA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد والقصير أيضاً بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض جني أرباحه واكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي ومواصلة الصعود، وأيضاً في الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 224.85، طيلة ثبات مستوى الدعم 208.49.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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