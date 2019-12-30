شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تنفى الاستعانة بصوت الفنانة بدرية طلبة بخدمة الخرائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت شركة جوجل فى بيان لها الإثنين، الاستعانة بالفنانة بدرية طلبة بخصائص التوجيه الصوتى بخدمة الخرائط، ردا علي ما اعلنته الفنانة بدرية طلبة، أنها بصدد عمل تطبيق "Gps" بصورتها تنفيذًا لرغبة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقت مع مسئولى "جوجل" فى مصر لعرض الفكرة ومناقشتها.

وقالت جوجل في بيانها، " بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة" وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google.

تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة بدرية طلبة في تحدي العشر سنوات والذي شارك به عدد كبير من نجوم الوسط الفني والسوشيال ميديا ولكن أيضًا على طريقتها الخاصة.

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كما انضمت الفنانة بدرية طلبة لمسرحية " لوكاندة الأوباش" لتقف على خشبة مسرح بوليفارد بموسم الرياض مع المخرج أشرف زكى، بعد اعتذار شيماء سيف، ومن المقرر أن يتم عرضها في فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في بطولة العمل كل من ماجد المصري، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وانجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهي من تأليف محمد عز.

وفى سياق آخر، مازالت بدرية طلبة تصور دورها فى مسلسل "فالنتينو" بطولة الزعيم عادل إمام، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ايضاً، ويشارك فى بطولاته رانيا محمود ياسين، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الأبيارى، هدى المفتى، حمدى المرغنى، وآخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.