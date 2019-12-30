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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. خطوات جهاز حماية المنافسة للتعامل مع صفقة استحواذ أوبر على كريم والان مع تفاصيل الخبر
22 أكتوبر 2018
أصدر الجهاز مجموعة من التدابير الوقتية تحظر على الأطراف إتمام الصفقة قبل العرض عليه.
26 مارس 2019
إعلان الأطراف باحتمالية إتمام الصفقة.
7 أبريل 2019
تلقى الجهاز إخطارًا رسميًّا بعملية استحواذ أوبر على 100% من أصول شركة كريم.
24 مايو 2019
انتهى الجهاز من إعداد دراسته بشأن آثار صفقة الاستحواذ على المنافسة.
21 يونيو 2019
تلقي الردود الاقتصادية لممثلي الأطراف
27 يونيو 2019
تلقي الردود القانونية ممثلي الأطراف
8 أغسطس 2019
تعليق الجهاز على ردود الأطراف.
28 أغسطس 2019
رد ممثلي الأطراف على تعليق الجهاز.
9 سبتمبر 2019
مذكرة ختامية لما خلصت إليه دراسة الجهاز.
3 سبتمبر 2019
العرض الأول المقدم من قِبَل الأطراف "بالالتزامات والضوابط" التي يتعهدون بها على أنفسهم في حال إتمام الصفقة.
22 سبتمبر 2019
تعليق الجهاز على التزامات وضوابط الأطراف مصحوبًا بإرشادات.
16 أكتوبر 2019
العرض الثاني المقدم من قِبَل الأطراف "بالالتزامات والضوابط" التي يتعهدون بها على أنفسهم في حال إتمام الصفقة.
31 أكتوبر 2019
نتيجة اختبار السوق الذي أجراه الجهاز لاختبار التزامات وضوابط الأطراف.
6 نوفمبر 2019
العرض الثالث المقدم من قبل الأطراف "بالالتزامات والضوابط".
25 نوفمبر 2019
نتيجة اختبار السوق الذي أجراه الجهاز لاختبار التزامات وضوابط الأطراف.
19 نوفمبر 2019
مقترح بالتزامات خاصة بخدمات النقل الجماعي.
11 ديسمبر 2019
مقترح معدل بالتزامات خاصة بخدمات النقل الجماعي.
11 ديسمبر 2019
العرض الرابع المقدم من قِبَل الأطراف "بالالتزامات والضوابط".
18 ديسمبر 2019
العرض الخامس المقدم من قِبَل الأطراف "بالالتزامات والضوابط".
20 ديسمبر 2019
صدور قرار مجلس الإدارة بالالتزامات والضوابط للموافقة على إتمام الصفقة.
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