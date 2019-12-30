إنفوجراف.. خطوات جهاز حماية المنافسة للتعامل مع صفقة استحواذ أوبر على كريم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنفوجراف يوضح التسلسل الزمنى لتعامل الجهاز مع صفقة استحواذ شركة " أوبر" للنقل التشاركى على شركة "كريم"، ومجموعة القرارات التى اتخذها قبل الإعلان عن الصفقة وحتى إصدار "الالتزامات والضوابط"، ويرصد الإنفوجراف التسلسل الزمنى للتعامل مع الشركتين بداية من إصدار التدابير الوقتية، واجراء الاستبيانات، ودراسة السوق، وتلقى العروض المختلفة للالتزامات والضوابط وحتى صدور قرار مجلس الإدارة بها، وذلك فى الخطوات التالية:- 22 أكتوبر 2018​ أصدر الجهاز مجموعة من التدابير الوقتية تحظر على الأطراف إتمام الصفقة قبل العرض عليه. 26 مارس 2019 إعلان الأطراف باحتمالية إتمام الصفقة. 7 أبريل 2019 تلقى الجهاز إخطارًا رسميًّا بعملية استحواذ أوبر على 100% من أصول شركة كريم. 24 مايو 2019​ انتهى الجهاز من إعداد دراسته بشأن آثار صفقة الاستحواذ على المنافسة. 21 يونيو 2019 تلقي الردود الاقتصادية لممثلي الأطراف 27 يونيو 2019 تلقي الردود القانونية ممثلي الأطراف 8 أغسطس 2019 تعليق الجهاز على ردود الأطراف. 28 أغسطس 2019 رد ممثلي الأطراف على تعليق الجهاز. 9 سبتمبر 2019 مذكرة ختامية لما خلصت إليه دراسة الجهاز. 3 سبتمبر 2019​ العرض الأول المقدم من قِبَل الأطراف "بالالتزامات والضوابط" التي يتعهدون بها على أنفسهم في حال إتمام الصفقة. Advertisements 22 سبتمبر 2019​ تعليق الجهاز على التزامات وضوابط الأطراف مصحوبًا بإرشادات. 16 أكتوبر 2019​ العرض الثاني المقدم من قِبَل الأطراف "بالالتزامات والضوابط" التي يتعهدون بها على أنفسهم في حال إتمام الصفقة. 31 أكتوبر 2019​ نتيجة اختبار السوق الذي أجراه الجهاز لاختبار التزامات وضوابط الأطراف. 6 نوفمبر 2019 العرض الثالث المقدم من قبل الأطراف "بالالتزامات والضوابط". 25 نوفمبر 2019​ نتيجة اختبار السوق الذي أجراه الجهاز لاختبار التزامات وضوابط الأطراف. 19 نوفمبر 2019​ مقترح بالتزامات خاصة بخدمات النقل الجماعي. 11 ديسمبر 2019​ مقترح معدل بالتزامات خاصة بخدمات النقل الجماعي. 11 ديسمبر 2019​ العرض الرابع المقدم من قِبَل الأطراف "بالالتزامات والضوابط". 18 ديسمبر 2019​ العرض الخامس المقدم من قِبَل الأطراف "بالالتزامات والضوابط". 20 ديسمبر 2019​ صدور قرار مجلس الإدارة بالالتزامات والضوابط للموافقة على إتمام الصفقة.



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