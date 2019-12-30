شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.9% بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مشتريات أجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.070 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.2 مليون ورقة مالية بقيمة 439.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.6%، والعرب على 22.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.11% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.88%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 14.4 مليون جنيه، 20.4 مليون جنيه، 22.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب، والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 11.7 مليون جنيه، 514.6 ألف جنيه، 45.3 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 13937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1965 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 16324 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5189 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 485 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 59 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.