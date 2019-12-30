شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتخلي عن أعلى مستوى فى 3 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" إلى التراجع مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

تراجع خام برنت إلى مستوي 66.85$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.16$ ، وسجل أعلى مستوي عند 68.38$ الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

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عند تسوية يوم الجمعة ،حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2.1 % ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

تحققت تلك المكاسب بفضل اتفاق تحالف "أوبك بلس" على تعميق تخفيضات الإنتاج خلال الربع الأول من 2020 ،بجانب التطورات الإيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.