- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتخلي عن أعلى مستوى فى 3 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" إلى التراجع مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.
تراجع خام برنت إلى مستوي 66.85$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 68.16$ ، وسجل أعلى مستوي عند 68.38$ الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.
عند تسوية يوم الجمعة ،حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2.1 % ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي.
تحققت تلك المكاسب بفضل اتفاق تحالف "أوبك بلس" على تعميق تخفيضات الإنتاج خلال الربع الأول من 2020 ،بجانب التطورات الإيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
كانت هذه تفاصيل خبر خام برنت يتخلي عن أعلى مستوى فى 3 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.