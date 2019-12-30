شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الصناعات التحويلية فى شيكاغو ،أحد البيانات الهامة التي توفر أدلة هامة حول سلامة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 96.73 نقطة الأدنى منذ 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.02 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بأكبر خسارة يومية منذ 23 آب/أغسطس الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، فقد مؤشر الدولار نسبة 0.7% ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

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تأتي عمليات بيع الدولار ، فى ظل تراجع الرهانات على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع اقتراب إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتجدد التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي خلال 2020.

وفى ظل توقعات أن يشهد العام المقبل انتعاش اقتصادي أوسع فى جميع أنحاء العالم ، سوف تنحسر المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي ، وهو ما قد يدفع البنك المركزية العالمية إلى تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن قطاع الصناعات التحويلية فى شيكاغو خلال كانون الأول/ديسمبر ،أحد البيانات الهامة التي توفر أدلة هامة حول سلامة مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

يصدر بحلول الساعة 14:45غرينتش مؤشر شيكاغو الصناعي المتوقع 48.2 نقطة فى كانون الأول /ديسمبر من 46.3 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر.