شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا بـ 52.9 مليار دولار فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا للوكالة فقد تصدر رجل الأعمال الروسى، ملك صناعة المعادن، فلاديمير بوتانين، القائمة من حيث أكبر زيادة، حيث بلغت ثروته فى 2019 نحو 28.2 مليار دولار، وزادت خلال عام 2019 قرابة 8.5 مليار دولار.
ومؤشر "بلومبرج للمليارديرات" هو الترتيب اليومى لأغنى 500 شخص فى العالم رصد نمو الثروات الإجمالية لأثرياء العالم إلي 9ر5 تريليون دولار ، ليعاد بذلك إشعال فتيل النقاش المحتدم عالميا حول اتساع الفجوة فى الثروات بين الطبقات وتفاوت الأجور الذى أصبح يشكل تهديدا للاقتصادات العالمية حسب آراء المحللين.
وأشارت إلى أن الأثرياء داخل الولايات المتحدة حظوا بالنصيب الأكبر داخل قائمة أغنى 500 شخص حول العالم مقارنة بأي وقت مضى منذ عام 1929 وهو ما دفع بعض الساسة الأمريكيين إلى مطالبة بإعادة هيكلة للنظام الاقتصادي داخل البلاد.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن نائبة الحزب الديمقراطي ألكسندريا كورتيز قولها:"اكتناز الثروات من قبل فئة قليلة داخل المجتمعات يأتي على حساب الشعوب".
وبحسب أحدث إحصائيات مؤشر "بلومبرج للمليارديرات" ، استطاع رجل الأعمال الشهير جيفرى بريستن بيزوس مؤسس ورئيس شركة "أمازون دوت كوم" التربع على عرش قائمة أثرى أثرياء العالم..مشيرا إلى إنه رغم خسارته 9 مليارات دولار على إثر طلاقه من زوجته ماكينزي إلا أن شركته نجحت في تحقيق مبيعات قياسية خلال موسم التخفيضات بالولايات المتحدة لترتفع ثروته بنحو 3ر59 مليون دولار وتصل إلى 116 مليار دولار.
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