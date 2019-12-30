شكرا لقرائتكم خبر عن 11.5 مليار جنيه حجم استثمارات مشروع فوسفات أبو طرطور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحاسب خالد الغزالي رئيس شركة فوسفات مصر، إن مشروع فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد، يعد من المشروعات القومية العملاقة، موضحا أن تكلفة الإنشاء بلغت 11.5 مليار جنيه، منها 5 مليارات جنيه لإنشاء خط سكة حديد، و4 مليارات جنيه على المنجم، وتم عمل بنية أساسية محترمة .
وذكر المحاسب خالد الغزالي رئيس شركة فوسفات مصر، أنه تم إنشاء شركة فوسفات مصر عام 2009 لإعادة هيكلة هذا المشروع ، وتولي هذه الاستثمارات الهائلة وإخراجه من عثرته، وتم تحقيق نجاحات تذكر في إعادة الهيكلة واستقدام مقاولين وفتح أسواق جديدة للمنتجات.
وأكد المحاسب خالد الغزالي رئيس شركة فوسفات مصر أنه تم إنشاء شركة الوادي الجديد للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، في يونيو 2017، ، وهناك خطوات كبيرة تم اتخاذها فى مشروع مجمع حمض الفوسفوريك، حيث تم ترسية المشروع على تحالف صيني لإنتاج 500 ألف طن بتركيز 100%، وسيتم تصدير إنتاجه بالكامل ، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الصينية لشراء 50% من الإنتاج، كما أنه تم التعاقد مع شركة كورية لإنشاء خط لنقل الخام من داخل المنجم للمصنع الذي يقع داخل منطقة منجم فوسفات مصر.
ولفت المحاسب خالد الغزالي رئيس شركة فوسفات مصر إلي أن هيئة الاستثمار وافقت من حيث المبدأ على أن وضع المجمع تحت مظلة المنطقة الحرة، وخلال شهر سيكون أول منطقة حرة في الوادي الجديد.
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