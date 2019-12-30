شكرا لقرائتكم خبر عن 11.5 مليار جنيه حجم استثمارات مشروع فوسفات أبو طرطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحاسب خالد الغزالي رئيس شركة فوسفات مصر، إن مشروع فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد، يعد من المشروعات القومية العملاقة، موضحا أن تكلفة الإنشاء بلغت 11.5 مليار جنيه، منها 5 مليارات جنيه لإنشاء خط سكة حديد، و4 مليارات جنيه على المنجم، وتم عمل بنية أساسية محترمة .

وذكر المحاسب خالد الغزالي رئيس شركة فوسفات مصر، أنه تم إنشاء شركة فوسفات مصر عام 2009 لإعادة هيكلة هذا المشروع ، وتولي هذه الاستثمارات الهائلة وإخراجه من عثرته، وتم تحقيق نجاحات تذكر في إعادة الهيكلة واستقدام مقاولين وفتح أسواق جديدة للمنتجات.

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وأكد المحاسب خالد الغزالي رئيس شركة فوسفات مصر أنه تم إنشاء شركة الوادي الجديد للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، في يونيو 2017، ، وهناك خطوات كبيرة تم اتخاذها فى مشروع مجمع حمض الفوسفوريك، حيث تم ترسية المشروع على تحالف صيني لإنتاج 500 ألف طن بتركيز 100%، وسيتم تصدير إنتاجه بالكامل ، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الصينية لشراء 50% من الإنتاج، كما أنه تم التعاقد مع شركة كورية لإنشاء خط لنقل الخام من داخل المنجم للمصنع الذي يقع داخل منطقة منجم فوسفات مصر.

وكان المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والسفير الصينى بالقاهرة، لياو لى تشانج شهد خلال الأسبوع الماضي توقيع عقد إنشاء مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك فى هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة حوالى 842 مليون دولار مع شركة فوسفات مصر والتحالف الصينى (CSCEC/WENGFU) المكون من شركة هندسة البناء الصينية وشركة "ونجفو" المحدودة والذى يتمتع بخبرة عالمية فى هذا المجال، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الاجمالية للمشروع مليار دولار بطاقة إنتاجية حوالى مليون طن سنويًا لإنتاج حامض الفوسفوريك الذى يعتبر المادة الأساسية فى صناعة الأسمدة الفوسفاتية البسيطة والمركبة وسيتم إقامته داخل نطاق منجم أبو طرطور على مساحة 560 ألف متر مربع ومساحة تخزين تبلغ 3 ملايين متر مربع ويتبع شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والتى ستتولى تطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل المجمع.

ولفت المحاسب خالد الغزالي رئيس شركة فوسفات مصر إلي أن هيئة الاستثمار وافقت من حيث المبدأ على أن وضع المجمع تحت مظلة المنطقة الحرة، وخلال شهر سيكون أول منطقة حرة في الوادي الجديد.