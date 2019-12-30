شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التكرير بالبترول: مخطط للانتهاء من مشروعات التجديد والإحلال خلال 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكيميائي محمد شتا مديرعام التكرير بهيئة البترول، أن هناك عددا من مشروعات الإحلال و التجديد يجري تنفيذها بمعامل التكرير المصرية، ضمن إستراتيجية تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، والتحول لمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة، ويتم تنفيذ استثمارات إلي 12 مليار دولار.

وأضاف الكيميائي محمد شتا، مدير عام التكرير بهيئة البترول، أن تلك المشروعات تهدف تعظيم إنتاج مصر من المنتجات البترولية، عالية القيمة مثل البنزين والسولار، والبوتاجاز ، والمساهمة فى تقليل الكميات المستوردة من هذه المنتجات.

وقال إنه على سبيل المثال هناك مشروع توسعات ميدور بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، وهناك مشروع في الصعيد لإنتاج 2.5مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

وأشار الكيميائي محمد شتا، مدير عام التكرير بهيئة البترول، إلى وجود مشروع فى البحر الأحمر يهدف للاستفادة من استغلال الطاقات الفائضة وغير المستغلة، وإنتاج نحو 2.5 مليون طن مازوت، ونحو 300 ألف طن وقود نفاثات.

وأوضح الكيميائي محمد شتا، مدير عام التكرير بهيئة البترول، أنه تجري إعادة تأهيل لمجمع التفحيم فى السويس لكي نصل بالتكنولوجيا المستخدمة لمستويات عالية، مضيفًا أن هناك مخططا مخطط للانتهاء من تلك المشروعات في غضون 4 أو 5 سنوات.





يذكر أن اهم مشروعات التكرير والبتروكيماويات:

1- وحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج 800 ألف طن سنويا.

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2- توسعات معمل تكرير ميدور بهدف زيادة الطاقة التكريرية بنسبة 60%، وباستثمارات 3,2 مليار دولار.

3- مجمع إنتاج البنزين والسولار بأسيوط لشركة انوبك بطاقة تغذية 5,2 مليون طن سنويا من المازوت .

4- إحلال وتجديد 17 خطا بإجمالى أطوال حوالى 820 كم بتكلفة استثمارية حوالى 3.2 مليار جنيه .

5- مشروع إنشاء رصيف بحرى جديد وتسهيلات تخزينية بشركة سوميد.

6- مشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية .

7- مشروع إنشاء مستودعات لتخزين البوتاجاز بالإسكندرية.

8- مستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر.