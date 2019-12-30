شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للبتروكيماويات: الأسمدة من قطاعات القيمة المضافة لزيادة النمو والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن منتجات صناعات البتروكيماويات الرئيسية ومنها البولي إثيلين والبولى بروبلين ومنتجات PVC ونحقق فيها صادرات كبيرة، فضلا عن زيادة الطلب عليها في السوق المحلية، وقال: "نطبق عدد من البرامج والاستراتيجيات التى تستهدف تخفيض التكلفة لتعظيم تنافسيتنا في الأسواق الخارجية."
وأشار الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إلى أن التحديات التي تواجه الأسواق العالمية وفى مقدمتها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تتطلب تعظيم الدور التنافسي في هذه الصناعة.
وأضاف الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن قطاع الأسمدة من القطاعات ذات القيمة المضافة أيضا، حيث تستخدم الغاز في عمليات التصنيع، وتسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي سواء من خلال عمليات التصنيع، أو زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي.
وتابع الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ننفذ مشروعات لها أثر بيئي إيجابي بالتوازي مع التوسع فى صناعة البتروكيماويات منها مشروعات "إم دي أف" لإنتاج الأخشاب وغيرها من الصناعات الفرعية التي تحقق التكامل بين صناعة البتروكيماويات والأثر البيئي.
كانت هذه تفاصيل خبر القابضة للبتروكيماويات: الأسمدة من قطاعات القيمة المضافة لزيادة النمو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.