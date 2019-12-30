شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للبتروكيماويات: الأسمدة من قطاعات القيمة المضافة لزيادة النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إن التكامل والتعاون بين وزارتى البترول والكهرباء نموذج للتعاون الذي يصب في صالح الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن صناعات البتروكيماويات لها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة التي تعظم من موارد مصر.

وأضاف الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن منتجات صناعات البتروكيماويات الرئيسية ومنها البولي إثيلين والبولى بروبلين ومنتجات PVC ونحقق فيها صادرات كبيرة، فضلا عن زيادة الطلب عليها في السوق المحلية، وقال: "نطبق عدد من البرامج والاستراتيجيات التى تستهدف تخفيض التكلفة لتعظيم تنافسيتنا في الأسواق الخارجية."

وأشار الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إلى أن التحديات التي تواجه الأسواق العالمية وفى مقدمتها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تتطلب تعظيم الدور التنافسي في هذه الصناعة.

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وأضاف الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن قطاع الأسمدة من القطاعات ذات القيمة المضافة أيضا، حيث تستخدم الغاز في عمليات التصنيع، وتسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي سواء من خلال عمليات التصنيع، أو زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي.

وتابع الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ننفذ مشروعات لها أثر بيئي إيجابي بالتوازي مع التوسع فى صناعة البتروكيماويات منها مشروعات "إم دي أف" لإنتاج الأخشاب وغيرها من الصناعات الفرعية التي تحقق التكامل بين صناعة البتروكيماويات والأثر البيئي.