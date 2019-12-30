شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف التجارية يبحث تطوير الأداء بغرفة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة سبل تنمية وتطوير التجارة في محافظة بني سويف، بما يصب في صالح ضبط السوق، جاء ذلك خلال لقائه بمجلس إدارة غرفة بني سويف التجارية برئاسة حسن جعفر ضمن جولته بالمحافظة لدعم الصناعة والتجارة والاستثمار، مشيدا بالدور الذي يقوم به مجلس إدارة الغرفة في دعم التجارة بالمحافظة، مشددًا على ضرورة زيادة هذا الدور في الفترة القادمة بما يتناسب مع تحقيق التنمية المُستدامة التي تستهدفها الدولة.

وطالب رئيس الاتحاد بضرورة الاستمرار في تنمية وتطوير الأداء بالغرفة في ظل التوجه العام لاستخدام الأساليب العصرية الرقمية التي تؤدي إلى تسهيل الاجراءات لدعم الصناعة والتجارة، وهو ما رحب به مجلس إدارة الغرفة ، مشيدين بتحركات رئيس الاتحاد في المحافظات المختلفة لتنمية التجارة والصناعة والاستثمار .

وأكّد "العربي" على أن محافظة بني سويف بها مناطق صناعية كبرى ومهمة تساند الاقتصاد القومي وتدعم السوق وتحافظ على توازنه، ولذلك هناك دعم كبير من الدولة للتوسع في هذه الاستثمارات وزيادتها، وهذا بالتعاون مع القطاع الخاص للوصول في النهاية إلى التنمية المُستدامة التي تستهدفها بلدنا.

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من جانبه، استعرض حسن جعفر بعض المطالب التي يحتاجها منتسبو غرفة بني سويف، منها خدمات جديدة مثل مشروع الرعاية الصحية والتأمين على الحياة والممتلكات، وتسهيلات هدفها دعم التجارة والصناعة والاستثمار في المحافظة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد خدمات جديدة ومفيدة لمنتسبي الغرفة في بني سويف وللمستثمرين بشكل عام.

وكرّم رئيس مجلس إدارة غرفة بني سويف رئيس اتحاد الغرف التجارية بتسليمه درع الغرفة بعد المجهودات الكبيرة التي يقوم بها في المحافظات المختلفة لدعم خطة الدولة التنموية، وتطوير العمل بالغرف المختلفة بما يحقق التنمية العصرية التي تنمي اقتصاد مصر القومي.