شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن اليوم لـ23 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم 30 -12– 2019 انخفاضا فى الأسواق، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة 23 جنيها بدلا من 24 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 27-28 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا الى أن الاسعار فى الأسواق مستقرة .

وأشار عبد العزيز السيد، لـ"ليوم السابع" إلى أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ27 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 32-33 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 5-6 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 30.5 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين 34-37 جنيها.

جدير بالذكر، أن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أكد على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

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و أوضح لـ"الخليج 365"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى آخر.

وكشف رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، لافتا إلى أن سعر كيلو الفراخ البلدى فى المزرعة 35 جنيها للكليو مع تراجع ملحوظ فى الطلب عليها ، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، مقابل 120 بيضة سنويا خلال عام 2018 ، وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل .