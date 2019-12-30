شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الصناعية يعتمد خفض سعر الفائدة لأقساط الأراضى لـ 4 مطورين صناعيين والان مع تفاصيل الخبر
وقال غازي إن التعديلات جائت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 45 بتاريخ 19/6/2019 والذي نص على تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً بدلاً من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري بعد صدور القرار ولمدة ثلاث سنوات , مؤكدا ان القرار يهدف الى تشجيع الاستثمار والتنمية الصناعية والتوسع في انشاء المناطق والمجمعات الصناعية الجديدة , وذلك من خلال التيسير على المستثمر الصناعي فيما يتعلق بسداد أقساط الأراضي الصناعية.
وأوضح غازي ان خفض الفائدة بالنسبة للمطورين الصناعيين سينعكس بالإيجاب على المستثمر النهائي المتعامل معه, حيث يتوجب على المطورين بمقتضى العقد تطبيق ذات النسبة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء على الأراضي التي يتم بيعها للصناع.
وقال غازي ان مشروع المطور الصناعي حقق نجاحا كبيرا حتى الان على مستوى ترفيق وتطوير المناطق الصناعية وتشغيلها بمعايير عالمية , كما اثبت تميزه على المستوى التسويقي حيث استطاع في مراحله الأولى استقطاب كيانات عالمية عملاقة للاستثمار في مصر .. كاشفا عن نية الهيئة في التوسع في مشروع المطور بوصفه خير داعم لمساعي الدولة ورفع العبا عن كاهلها في ترفيق وتطوير الأراضي للأغراض الصناعية .
كانت التنمية الصناعية قد خصصت ما يقرب من 8 مليون م2 العام الماضي ل 5 مطورين صناعيين في مدينتي السادات (3 مطورين على مساحة اجمالية 3.9 مليون م2) والعاشر من رمضان (2 مطورين على مساحة 3 مليون م2) وقد تم تسليم الأرض للمطورين خلال النصف الاول من العام الجارى .
وحول الموقف الحالي للمناطق المخصصة قال غازي انه بالنسبة للمناطق المخصصة بمدينة السادات قامت الهيئة باعتماد المخططات التي تقدم بها المطورون الثلاث , وجاري اعمال تصميمات شبكات البنية التحتية , وتبدا اعمال تنفيذ المرافق الداخلية بداية عام 2020 , وبالنسبة للعاشر من رمضان فانه جاري دراسة المخططات المقدمة من المطورين واعتمادها من قبل الهيئة , كاشفا عن انه من المقرر انتهاء اعمال التطوير بالخمس مناطق بالكامل في المدينتين خلال 2021 بتكلفة استثمارية اجمالية للخمس مناطق 8 مليار جنيه تقريبا.
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