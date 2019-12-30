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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تستأنف مكاسبها بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، يأتي هذا الارتفاع بدعم تراجع الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.
ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 1.1% إلى مستوي 17.95$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.76$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 17.76$.
فقد المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة نسبة 0.7% ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 18.05$ للأوقية.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 3.25% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل آمال الطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم".
تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هبوط مستويات الدولار الأمريكي ، بفعل تراجع الرهانات على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع اقتراب إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتجدد التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي خلال 2020.
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