شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى خلال 6 جلسات بفعل عمليات تصحيح و جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الست جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت خلال الجلسة السابقة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 420.7 نقطة.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 0.4 % ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل قرب توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

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تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين بصدد تكبد أول خسارة خلال الست جلسات الأخيرة ،فى ظل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

ومؤشر ستوكس أوروبا مرتفعا بحوالي 24% منذ بداية 2019 ، فى طريقه صوب تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوي قياسي جديد عند 3,247.93 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.4% ،فى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بحوالي 0.6 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ،و فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.4 % .