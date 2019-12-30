شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى فى 8 أسابيع استنادا على هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثمانية أسابيع ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.3% إلى 1,515.76$ الأعلى منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,511.52$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,510.98$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 2.25% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل آب/أغسطس الماضي.

Advertisements

دعم هذا المكسب الأسبوعي الأكبر فى نحو خمسة أشهر ، هبوط مستويات العملة الأمريكية ، بالإضافة إلى تعزيز المستثمرين مراكز الأصول الآمنة قبل نهاية العام الجاري.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار.

يأتي هبوط مستويات الدولار الأمريكي ، بفعل تراجع الرهانات على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع اقتراب إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتجدد التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي خلال 2020.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 17% على مدار تعاملات هذا العام ، بأكبر مكسب سنوي منذ عام 2010 ،مع تركيز المستثمرين على شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بمقدار 0.88 طن متري ، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 893.25 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.