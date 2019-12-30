شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع وخام برنت يسجل أعلى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليستأنف الخام الأمريكي مكاسبه التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح ،ويواصل خام برنت صعوده لليوم الخامس على التوالي مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، يأتي هذا الارتفاع فى ظل حالة التفاؤل حيال الصفقة التجارية المتوقعة بين الولايات المتحدة والصين ، بالإضافة إلى انخفاض فاق التوقعات فى مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 61.93$ ، من مستوى الافتتاح عند 61.68$، وسجل أدنى مستوي عند 61.65$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 68.35$ للبرميل الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر ، من مستوى الافتتاح عند 67.95$ ، وسجل أدنى مستوي عند 67.85$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 61.95$ للبرميل ،فى المقابل حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2.1% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل اتفاق تحالف "أوبك بلس" على تعميق تخفيضات الإنتاج خلال الربع الأول من 2020 ،بجانب التطورات الإيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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تأمل الأسواق أن تبدأ السنة الجديدة ، بإتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ،وعلى حسب أخر التصريحات جاري تحديد موعدا يناسب كلا من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الصيني "شي جين بينغ" من أجل توقيع تلك الصفقة رسميا.

وبموجب تلك الصفقة سوف تنتهي حرب التجارية الشراسة بين أكبر اقتصادين فى العالم ، والتي استمرت أكثر من 18 شهرا ،وأضرت كثيرا على الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على النفط.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الجمعة انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 20 كانون الأول/ديسمبر، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.7مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 441.7 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 25 تشرين الأول /أكتوبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.