«جنون الأسعار».. الإعلان عن سعر المتر التجاري في مدينة بدر.. والرقم يصل إلى 182 ألف جنيه

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن سعر المتر التجاري في المدينة.

وقال مندور، في تصريحات أوردتها صحيفة "اليوم السابع" اليوم الإثنين، إنه تم عقد جلسة مزاد علنى لبيع 23 محلاً تجارياً + صيدليتين بمساحات تتراوح من (15.9 م2 : 98.5 م2) بقيمة استثمارية حوالي 50 مليون جنيه بمنطقتيّ النرجس والقرنفل بالحيّ الخامس عمارات الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وأضاف مندور أن المزاد أسفر عن بيع المحال التجارية والصيدليتين، حيث وصل أعلى سعر للمتر مسطح بأحد المحال إلى 182 ألف جنيه تقريباً لأول مرة فى تاريخ المدينة، بإجمالى قيمة بيعية بلغت حوالي 4 ملايين و 334 ألف جنيه تقريباً، بينما بلغ أعلى سعر لبيع المتر المسطح بالصيدلية إلى 101 ألف جنيه بقيمة بيعية بلغت 4 ملايين و 262 ألف جنية تقريباً.

وأشار إلى أنه تم إتاحة المحال المباعة بأنشطة مختلفة لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها، حيث تنوعت الأنشطة بين ( سوبر ماركت – كشري وحلواني – مشويات وأسماك – بقالة – مطعم وكافيتيريا – مخبز بلدي – مخبز أفرنجي – مجمدات – هايبر ماركت – حدايد وبويات – خضروات وفاكهة – لوازم معمار - صيدلية).

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وأضاف مندور أنه سبق طرح المحال والصيدليتين لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية من الخدمات وخاصة بمناطق الإسكان الاجتماعي، وكذا زيادة الفرص الاستثمارية بها لتكون في مقدمة المدن الجديدة.

وكان رئيس جهاز مدينة بدر قد شهد التشغيل الفعلي لمدرسة طلعت حرب للتعليم الثانوي (فني – فندقي)، والخدمات السياحية بالمدينة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، حيث تعد أول مدرسة فندقية بالمدينة.

وصرح بأن مدة الدراسة بالمدرسة ستكون 3 سنوات، اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2019 / 2020، مشيراً إلى أن المدرسة تقع بحي الفردوس "الثالث سابقا" بالمجاورة الـ 3.

وأشار مندور إلى أنه تم تنفيذ جميع التعديلات المعمارية المطلوبة بالمبنى لتحويله من مدرسة للتعليم الأساسى إلى ثانوي فندقي بالجهود الذاتية للجهاز، والشركات العاملة بالمدينة، حتى تم الانتهاء من المشروع كأول مدرسة فندقية بجميع المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات، مؤكداً أن جهاز المدينة لن يدخر أي جهد أو طلبات للمدرسة حتى بعد التشغيل لتصبح منارة للعلم في مجال تخصصها الفندقي.