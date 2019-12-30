شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الكوسة والبسلة والفاصوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 30-12-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة فى سوق العبور للجملة.

وأكدت شعبة الخضروات و الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرار فى السوق وذلك فى ظل زيادة الانتاج المحلى من بعض السلع و الأصناف بفضل السياسات التى اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن أسعار الأصناف انخفضت عن العام الماضة بنسب تصل الى 50 % .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن أسعار الطماطم شهدت استقرارا بين 2 –.5 جنيهات ، و أن أسعار البطاطس انخفضت لتتراوح بين 3- 5.5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين4-7 بدلا من 5-9 جنيهات ، وسعر كيلو البصل 2.5 - 6 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3جنيهات، بينما انخفضت أسعار الكوسة5 – 7 جنيها بدلا من 8جنيهات للكيلو امس ، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-6جنيهات، انخفضت أسعار البسلة الى 10 – 14 بدلا من 14-20 جنيها.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات و الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها ، والسبانخ بين 4-5 جنيهات ، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها ، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.