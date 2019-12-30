شاهد ماذا قال صبور وساويرس وفتح الله فوزى عن هشام طلعت مصطفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ كبار رجال البيزنس يختارون هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقارى فى مصر

لا يؤمن رجال الأعمال بالمجاملات أو الأحاديث العاطفية، فقط يعترفون بلغة الأرقام والبيزنس، ولذا عندما يختار كبار رجال الأعمال، هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقارى فى مصر، فهى شهادة حقيقية جاءت نتيجة جهود مجموعة طلعت مصطفى القابضة على مدار 40 عاما فى ريادة مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة، حيث تحرص المجموعة عند تخطيط وتنفيذ مشروعاتها على تطوير الأرض والمدن والمجتمعات والأنشطة التجارية والإدارية بما يلبى احتياجات الحاضر ودون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها مع الحفاظ على البيئة.

ولم يختار هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقارى، من مجموعة محدودة من رجال الأعمال أو ليست ذات صلة بالقطاع العقارى، وإنما جاءت بشهادة كبرى المطورين العقاريين فى مصر، على رأسهم شيخ المعماريين فى مصر المهندس حسين صبور، والذى قال عنه إن شركته الوحيدة التى تحقق مبيعات ضخمة فى مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة رغم ارتفاع سعره جداً، مضيفا: «هشام لم يكتف بنشاط شركة والده التى تعمل بقطاع المقاولات، ولكنه أضاف لها قطاع التطوير العقارى، ولم أكن اعتبره ناجحاً قبل مشروعى الرحاب ومدينتى الذى نجح فيهما فى بناء مجتمع سكنى متكامل وبإدارة محترفة».

ولقب حسين صبور بشيخ المعماريين فى مصر، نظرا لتاريخه الطويل الممتد منذ أكثر من 60 عاما، نجح خلالها فى تخطيط وإنشاء كبرى المشروعات والمجتمعات العمرانية فى مصر، ولذا فإن شهادته لصالح هشام طلعت مصطفى كأفضل مطور عقارى فى مصر، دليل راسخ على نجاحات هشام طلعت خاصة فى التنمية العمرانية المتكاملة.

واتفق معه رجل الأعمال سميح ساويرس، والذى أكد فى حديث تليفزيونى سابق، أن هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقارى، قائلا:"ما فعله هشام طلعت مصطفى فى مشروع مدينتى يجب أن يحصل بسببه على جائزة أفضل مطور عقارى فى تاريخ مصر" .

ولا تقل شهادة سميح ساويرس أهمية عن حسين صبور، إذ يحتل "سميح" مرتبة متقدمة ضمن أغنى 10 رجال أعمال فى مصر بحجم ثروة يقدر بنحو 1.1 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 17 مليار جنيه، ويمتلك 35 فندقاً فى مصر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسويسرا، ويخطط أيضا لإقامة مشاريع فندقية فى الجبل الأسود والمغرب.

الأمر نفسه أكده المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين- والذى يمتلك 40 عاما من الخبرة فى التطوير العقارى- أن هشام طلعت حقق قصة نجاح كبيرة جداً فى مجال التطوير العقارى، مضيفا أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة من أهم الشركات العقارية فى السوق المصرى، وحققت نجاحا فى السنوات الماضية، وقامت بتطوير مشروعات ضخمة، كما حققت نموا فى المبيعات خلال عام 2018 مقارنة بالعام السابق، رغم شكوى بعض الشركات من حدوث تباطؤ فى المبيعات خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وحصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة على عدد من الجوائز خلال الفترة الماضية، منها تكريم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مجموعة طلعت مصطفى كأفضل مطور عقارى فى مصر.

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