شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأخشاب: 40% تخفيض على الأثاث الدمياطى حتى 4 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أحمد حلمي بالفكرة التي بدأتها غرفة دمياط التجارية وشعبة الأثاث بالغرفة التجارية، بإطلاق مبادرة الجمعة البيضاء بالمحافظة " Damietta White Friday " ويستمر حتي 4 يناير.

ودعت غرفة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات في بيان صحفي اليوم، الشعب المصري، وكل من يريد شراء أثاث أن يزور دمياط خلال تلك الفترة، و انتهاز فرصة الخصومات الحقيقية التي يقدمها صناع و تجار الأثاث بدمياط و التي تصل الي 40%، والإستمتاع برونق و جمال محافظة دمياط، مضيفا: المبادرة يشارك بها أكثر من 80 صانع علي منتجات الأثاث الدمياطي خلال أيام الخميس و الجمعة والسبت من كل أسبوع، والتخفيضات التي ستقدمها مجموعة من الفنادق و محلات الحلويات المشاركين بالمبادرة .

وبحسب البيان الصحفي، تأتي تلك الدعوة من منطلق دعم غرفة صناعة منتجات الأخشاب و الأثاث لكافة المبادرات التي من شأنها تنشيط حركة التجارة الداخلية، حيث تهدف المبادرة الي انعاش الحركة التجارية علي كافة الصناعات و المستويات بالمحافظة، فى الوقت الذى تشهد فيه مدينة دمياط للأثاث طفرة كبيرة.

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وقال أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، إن حجم وارداتنا من الأثاث تصل 85 مليون دولار، وذلك بعد الإصلاحات التى تمت فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر دائمًا تتميز بصناعة الأساس، ومعروفة بين الدول بالتقدم فى صناعة الأثاث.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، أن جذب الصناع والورش للضم لهذه المنظومة، وأن المنافسة بين الدول يحتاج الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن الدول المتقدمة فى هذه الصناعة يعتمدون على التكنولوجيا.