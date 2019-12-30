النحاس يضغط على الحاجز– تحليل -30-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديمه لضغط واضح على الحاجز المستقر عند 2.8380 محاولا بذلك الانتقال لمسار صاعد جديد بتحرره من مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي, حاليا وبتعارض المؤشرات الرئيسية لابد من التأكيد على انتظار تحقيق الاختراق ومن ثم لننتظر تسجيله لأهداف إيجابية جديدة قد تبدأ من 2.8800 و 2.9200 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7500 و 2.8800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق المطلوب
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