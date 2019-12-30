شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يمهد لارتفاع جديد– تحليل - 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر البلاتين تذبذبه قرب الهدف الإيجابي الأول والمتمركز عند 955.00 متأثرا بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والذي يحاول التسلل نحو مستوى تشبع الشراء, ما سبق يزيد من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد لنتوقع انجذابه بذلك نحو مستوى 985.00 وصولا للحاجز المتمركز عند 1025.00 ليشكل بدوره الهدف الرئيسي الثاني للميل الصاعد.

لابد من التأكيد على أهمية ثبات التداولات فوق مستوى 915.00 ليقلص ذلك من فرص سيطرة الميل التصحيحي الهابط من جديد, وليزيد من فعالية الهجوم الصاعد لحين الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع ما بين 935.00 و 985.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد