شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يصطدم بالحاجز-تحليل - 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الزوج تشكيله لموجات صاعدة خلال الفترة الأخيرة ليكرر بذلك الضغط على الحاجز المستقر عند 143.80 ليعيق ذلك محاولات تحقيقه لأهداف إضافية خلال الفترة الحالية.

نشير إلى أن الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 142.35 لدعم إضافي سيزيد من فرص تجديد السعر للهجوم الصاعد ليتمكن بذلك من تجاوز الحاجز الحالي والبدء بتسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 145.10 و148.70 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.35 و 145.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد