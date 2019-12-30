شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لتجاوز الحاجز- تحليل - 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر الزوج باستئناف الهجوم الصاعد نظرا لاستمرار تشكيل مستوى 122.45 لحاجز قوي أمام المحاولات الصاعدة لنلاحظ تذبذبه بشكل جانبي قرب هذا الحاجز. ففي حال فشل السعر بالقفز فوق هذا الحاجز نتوقع استسلامه للتداولات التصحيحية الهابطة من جديد ليتكبد بذلك بعض الخسائر بانجذابه نحو 121.40 وصولا للدعم الرئيسي الممت نحو 120.60 لهذا اليوم.

أما اندفاع السعر فوق الحاجز والثبات فوقه, فإن ذلك سيؤكد استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد وليبدأ بتسجيل أهداف إيجابية جديدة بدأ من 122.90 وصولا نحو 124.15 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.45 و 121.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز