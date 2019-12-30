شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع للمرة الأولى فى 4 أيام بفعل تباطؤ الطلب الاستثماري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع ، بجانب تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على أكبر عملة مشفرة فى العالم ، مع عزوف مستثمري المؤسسات والتجزئة عن المخاطرة مع اقتراب نهاية العام الجاري.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 70$ بما يعادل نسبة 0.95% إلى 7,302$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,372$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 7,384$.

حققت أسعار البتكوين بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوع عند 7,524$ لكل وحدة بتكوين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 1.6% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل ضعف مستويات طلب العملة الرائدة فى سوق التشفير.

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فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين حوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 1950 مليار$ ، مع تراجع أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

مع قرب نهاية تداولات عام 2019 ، يعزف مستثمري المؤسسات والتجزئة عن المخاطرة ،الأمر الذي يضعف بشدة مستويات الطلب الاستثماري ، وبالتالي تتراجع أسعار أكبر عملة مشفرة فى العالم.

وخلال الفترة الأخيرة خاصة خلال تعاملات الشهر الجاري ، لم يتحسن طلب العملة المشفرة من قبل المؤسسات ،على الرغم من تركيز معظم الشركات الكبرى على جذب تلك الفئة من المستثمرين ،من خلال تقديم مختلف منتجات تداول الأصول الرقمية.

أطلقت الكثير من الشركات منتجات التشفير المختلفة للمستثمرين المحترفين ، غير إنه يبدو حتى الآن أن معظم هؤلاء المستثمرين لا يثقون فى مستقبل البتكوين والعملات المشفرة الأخرى.