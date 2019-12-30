شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما»: 155 ألف قرض عقاري بقيمة 69 مليار ريال خلال 11 شهر والان نبدء بالتفاصيل

• القروض السكنية سجلت نمو بنسبة 254% ونمو حجم التمويل في نوفمبر بنسبة 154%

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم، وصول عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية حتى شهر نوفمبر الماضي من العام الجاري 2019م، إلى نحو 155,893 عقد بإجمالي تمويل تجاوز 69 مليار ريال.

وسجلت القروض السكنية بذلك نسبة نمو 254% في عدد القروض ونحو 167% في حجمها خلال عام 2019م، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018م والذي سجل توقيع 44,021 عقدا بقيمة بلغت نحو 26 مليار خلال نفس الأشهر من 2018م.

وبلغ عدد القروض العقارية الجديدة في شهر نوفمبر 2019م نحو 20,525 عقدا، بزيادة 13 ألف عقد عن نوفمبر 2018م والذي سجل توقيع 6720 عقد؛ ونما حجم التمويل في نوفمبر 2019م بنسبة 154% على أساس سنوي بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، مقابل 3,563 مليارات ريال في نوفمبر 2018م بزيادة تجاوزت 5.5 مليارات ريال، أي نحو 205%.

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وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.

كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر نوفمبر 2019م قرابة 93% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 19.015 عقد، وبقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليارات ريال، أي حوالي 91% من قيمة التمويلات خلال نوفمبر 2019م.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر نوفمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 7,192 مليار ريال، أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 14% بقيمة 1.3 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 546 مليون ريال.

وكانت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة قد بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقد بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقد بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقد تمويلي بقيمة 17,096 مليار ريال.