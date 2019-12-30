شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة سعر متر التجارى بمدينة بدر يصل 182 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم عقد جلسة مزاد علنى لبيع23 محلاً تجارياً + صيدليتين بمساحات تتراوح من (15.9 م2 : 98.5 م2) بقيمة استثمارية حوالي 50 مليون جنيه بمنطقتى النرجس والقرنفل بالحى الخامس عمارات الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وقال المهندس عمار مندور، أسفر المزاد عن بيع المحال التجارية والصيدليتين، حيث وصل أعلى سعر للمتر مسطح بأحد المحال إلى 182 ألف جنيه تقريباً لأول مرة فى تاريخ المدينة، بإجمالى قيمة بيعية بلغت حوالي 4 ملايين و 334 ألف جنيه تقريباً، بينما بلغ أعلى سعر لبيع المتر المسطح بالصيدلية إلى 101 ألف جنيه بقيمة بيعية بلغت 4 ملايين و 262 ألف جنية تقريباً.

وأضاف، تم إتاحة المحال المباعة بأنشطة مختلفة لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها، حيث تنوعت الأنشطة بين( سوبر ماركت – كشرى وحلوانى – مشويات وأسماك – بقالة – مطعم وكافيتيريا – مخبز بلدى – مخبز أفرنجى – مجمدات – هايبر ماركت – حدايد وبويات – خضروات وفاكهة – لوازم معمار - صيدلية).

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح المحال والصيدليتين لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية من الخدمات وخاصة بمناطق الإسكان الاجتماعى، وكذا زيادة الفرص الاستثمارية بها لتكون في مقدمة المدن الجديدة.

Advertisements

وكان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قد شهد التشغيل الفعلي لمدرسة طلعت حرب للتعليم الثانوي (فني – فندقي)، والخدمات السياحية بالمدينة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، حيث تعد أول مدرسة فندقية بالمدينة.

وقال المهندس عمار مندور، ستكون مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات، اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2019 / 2020، مشيراً إلى أن المدرسة تقع بحي الفردوس "الثالث سابقا" بالمجاورة الـ 3.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تنفيذ جميع التعديلات المعمارية المطلوبة بالمبنى لتحويله من مدرسة للتعليم الأساسى إلى ثانوي فندقي بالجهود الذاتية للجهاز، والشركات العاملة بالمدينة، حتى تم الانتهاء من المشروع كأول مدرسة فندقية بجميع المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات، مؤكداً أن جهاز المدينة لن يدخر أي جهد أو طلبات للمدرسة حتى بعد التشغيل لتصبح منارة للعلم في مجال تخصصها الفندقي.