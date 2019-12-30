شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13854 نقطة.، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1964 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 16253 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 5155 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليصل مستوى 528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1389 نقطة.

وفى سياق آخر، أعلنت شركة حديد عز، عن المؤشرات المالية المستقلة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2019، تحولها للخسائر على أساس سنوى، وحققت خسائر بلغت 848 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 122 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

وأشارت الشركة ،إلى أنه تم تعديل الرقم المقارن في أرباح الفترة في 2018 من 114 مليون إلى 122 مليون، بسبب تطبيق معيار محاسبة "9" الخاص بالتأجير التمويلي.

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وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 5.51 مليار جنيه، مقابل مبيعات بنحو 6.12 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

وحققت الشركة خسائر بلغت 2.46 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 148.5 مليون جنيه بالنصف الأول من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 25.9 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 25.4 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.