شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "جي اف اتش" تُقر إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لـ مجموعة جي اف اتش، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

وأفادت الشركة، في بيان لبورصة "الكويت"، اليوم الإثنين، بأن الصكوك سيتم إصدارها في إصدار واحد أو عدة إصدارات، والتي سيتم إصدارها عبر شركة ذات غرض خاص، مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية.

وقررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية الإصدار، بما في ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية.

كذلك فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتعيين صانع للسوق للمجموعة وإستخدام ما لا يتعدى 3% من إجمالي أسهم المجموعة الصادرة من أجل صناعة السوق، عن السنة المالية 2019 وحتى إجتماع الجمعية العامة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ،خاضعة لاتفاقية سنوية.

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هذا وقد تم تفويض مجلس الإدارة لإستخدام 140 مليون سهم، والتي تمثل 3.8%من إجمالي أسهم المجموعة الصادرة، لغرض الإستحواذ الإستراتيجي على أسهم في مؤسسات مالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وتجدر الإشارة إلى أن جي اف اتش حققت صافي أرباح بقيمة 24.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 30.9 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود التراجع في الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصروفات إلى 68.7 مليون دولار مُقابل إجمالي مصروفات بلغ 41.6 مليون دولار للربع المُقابل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 73.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 103.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.