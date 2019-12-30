شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أشهر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، بجانب نشاط احتمالات قيام المركزي الأوروبي بتطبيع السياسة النقدية خلال 2020 ، فى ظل انحسار المخاطر حول اقتصاد اليورو ، خاصة الحرب التجارية العالمية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.1211$ الأعلى منذ 13 آب/أغسطس الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1175 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1171$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 5 آب/أغسطس الماضي ، بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأوروبية الموحدة اليورو مقابل العملة الأمريكية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق اليورو ارتفاعا بنسبة 0.9% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بدعم تصريحات "كريستين لاغارد" رئيسة المركزي الأوروبي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، عاكسا استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

تأتي عمليات بيع الدولار ، مع تراجع الرهانات على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع اقتراب إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتجدد التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي خلال 2020.

وفى ظل توقعات أن يشهد العام المقبل انتعاش اقتصادي أوسع فى جميع أنحاء العالم ، سوف تنحسر المخاطر المحيطة باقتصاد اليورو و الاقتصادات العالمية الأخرى ، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي تحت القيادة الجديدة لكريستين لاغارد إلى تطبيع السياسة النقدية.