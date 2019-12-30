شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع بعد موجة ارتفاع قياسي والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد موجة ارتفاع قياسي غذاها تراجع المخاوف بشأن ركود عالمي والتفاؤل حيال هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع تطلع المستثمرين حاليا لتفاصيل ملموسة بشان اتفاق المرحلة واحد. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

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