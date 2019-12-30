شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال شهرين بفعل ضعف الدولار وضربات أمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين اليوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة فى نهاية العام فى حين نزل الدولار الأمريكى بينما دفعت الضربات العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذى يُعد ملاذا آمنا، وزاد الذهب فى التعاملات الفورية 0.2% إلى 1513.29 دولار للأوقية (الأونصة)، وفى وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر عند 1515.80 دولار.
وفى المعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة، نزل المعدن الأصفر 0.1 % إلى 1516.60 دولار.
وأمس الأحد، نفذ الجيش الأمريكى ضربات جوية ناجحة فى العراق وسوريا استهدفت جماعة مدعومة من إيران ما أدى لضبابية فى الأسواق وتوترات جيوسياسية.
ويُعتبر الذهب استثمارا آمنا فى أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.
كما دعم الذهب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزى العملات الأخرى.
وارتفع الذهب نحو 18% منذ بداية العام، ويتجه لتسجيل أفضل عام منذ 2010 ويرجع ذلك بصفة أساسية لحرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمستمرة على مدى 17 شهرا وتأثيرها على النمو الاقتصادى العالمي.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 % إلى 17.92 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 951 دولارا، وفقد البلاديوم 0.1 % إلى 1903.39 دولار للأوقية.
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