شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد أحمد : 23 شركة مصرية تشارك فى معرض هايم تكستايل بفرانكفورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعيد أحمد ، مسؤل قطاع المفروشات بالمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس ،رئيس مجموعة نايل لينين جروب ، أن 23 شركة مصرية ، سوف تشارك فى معرض "هايم تكستايل" فى مدينة فرانكفورت فى المانيا 7 يناير المقبل مقارنة ب 38 شركة شاركت العام الماضى،وتحتفل مؤسسة هايم تكستايل، فى فرانكفورت بألمانيا، بعيدها السنوى الخمسين، وذلك يوم 7 يناير المقبل بمشاركة نحو 3 آلاف شركة عالمية.

وذكر بيان صادر عن المؤسسة أن فعاليات المعرض، ستضم قطاع المنسوجات المنزلية من جميع أنحاء العالم في مدينة فرانكفورت للمرة الخمسين،مضيفا أن معرض Heimtextil ، سيضم حوالىً3000 عارض، بما في ذلك العديد من الصناع الرئيسيين في هذا القطاع وقادة السوق في جميع أنحاء العالم ، لعرض منتجاتهم الجديدة ، وبحسب البيان، سيتم عقد مؤتمر صحفى يوم 7 يناير المقبل ، حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكيف يدعمها معرض فرانكفورت.

وسيتحدث فى المؤتمر ديتليف براون، عضو المجلس التنفيذي، لمعرض فرانكفورت وأولاف شميت، نائب الرئيس لتكنولوجيا النسيج والأقمشة، ولوسي بريجهام، رئيس مكتب الأمم المتحدة للشراكات، وتيمو شوينزفير، مدير التسويق والاتصالات، بمعرض فرانكفورت.

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أضاف سعيد أحمد لـ " الخليج 365" أن الشركات المصرية تحرص على المشاركة فى المعرض الأهم فى العالم فى صناعة المفروشات ،لمتابعة أحدث الموضات والتعرف على المنافسين من مختلف الدول بهدف مواكبة الشركات للتطور .