10 مؤشرات من نتائج أعمال الشركات التابعة للقابضة الكيماوية 2018/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، عن تحسن كافة مؤشرات الشركات التابعة العام المالى 2018-2019 ،عن العام المالى السابق 2017-2018 ، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" أن النتائج كانت إيجابية للغاية وجاءت كالتالى :
1 بلغت محصلة مجمل الربح/ الخسارة للشركات التابعة نحو 5.2 مليار جنيه مقابل مستهدف لذات العام 4.9 مليار جنيه ونحو 5.2 مليار جنيه في العام المالي السابق 2017/2018 بمعدل نمو عن المستهدف 8 %.
2- بلغ إجمالي إيرادات النشاط الجاري نحو 18.8 مليار جنيه مقابل مستهدف لذات العام بنحو 20.9 مليار جنيه ونحو 18.1 مليار جنيه في العام المالي السابق 2017/2018 بمعدل نمو عن العام السابق 4 %.
3- بلغ الفائض بعد الضرائب للشركات الرابحة نحو 4.106 مليار جنيه مقابل مستهدف لذات العام بنحو 3.715 مليار جنيه ونحو 4.745 مليار جنيه في العام المالي السابق 2017/2018 بمعدل نمو عن المستهدف 11 %.
4- ارتفع عدد الشركات الرابحة الى 10 شركات مقارنة ب 9 في عام 2017/2018 كما انخفض عدد الشركات الخاسرة الي 7 شركات مقارنة ب 9 شركات في 2017/2018 وذلك بعد استبعاد الشركة القومية للأسمنت.
5- بلغت قيمة الصادرات للشركات التابعة نحو 1646 مليون جنيه مقابل مستهدف لذات العام بنحو 1582 مليون جنيه ونحو 1175 مليون جنيه في العام السابق 2017/2018 بمعدل زيادة عن المستهدف 4 % ومعدل نمو عن العام السابق 40 %.
6- بلغت الأجور المنصرفة للعاملين بالشركات التابعة نحو3.576 مليار جنيه مقابل نحو 3.295 مليار جنيه في العام المالي السابق 2017/2018 بمعدل نمو 9 %، كما بلغ متوسط عدد العاملين 27806 عامل مقابل 28479 عامل في العام المالي السابق 2017/2018، وارتفع متوسط الأجر السنوي للعامل بالشركات التابعة إلى 89181 جنيه مقابل 81007 جنيه في العام المالي السابق 2017/2018 بمعدل نمو 10 %.
7- بلغ إجمالي الأصول بالشركات التابعة في 30/6/2019 نحـــو 41 مليار جنيــــه مقابـــل 33 مليار جنيه في 30/6/2018 بمعدل نمو 23 %.
8- بلغ رصيد مخزون الإنتاج التام للشركات التابعة فى 30/6/2019 بعد خصم المخصص نحو 572 مليون جنيه مقابل نحو 475مليون جنيه فى 30/6/2018 بمعدل نمو بنحو 20 %.
9- بلغ رصيد القروض طويلة الأجل فى الشركات التابعة فى 30/6/2019 نحو 9 مليار جنيه مقابل مستهدف لذات العام بنحو 11.4 مليار جنيه ومقابل نحو 7.9 مليار جنيه فى 30/6/2018.
10- بلغت حصة الشركة القابضة فى حساب توزيع أرباح الشركات التابعة خلال العام المالي 2018/2019 نحو 1.213 مليار جنيه مقابل نحو 1.385مليار جنيه فى العام المالى السابق 2017/2018 وذلك بخلاف توزيع اضافي من الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بنحو 1.65 مليار جنية.
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