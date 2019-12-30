شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" توقع عقدا بقيمة 308 مليون ريال مع "العامة للخطوط الجوية" لعشر سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرام عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لغرض تصميم وبناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة.

وأفادت "التموين"، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن التعاقد سيمتد لمدة عقدية تصل إلى عشر سنوات، وبقيمة عقدية تقديرية تقارب 308 مليون ريالاً سعودياً.

وبحسب البيان، سيساهم العقد المبرم في إستدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. علماً بأن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تعد أحد كبار المساهمين بالشركة وطرف ذو علاقة.

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وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 142 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 142.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى تطبيق معيار المحاسبة الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 اعتبارًا من تاريخ الأول من يناير 2019، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الفوائد (غير النقدية) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، ومع ذلك فقد كان هناك ترشيد في بعض النفقات الواقعة تحت تكاليف الإيرادات.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 362.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 383.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.