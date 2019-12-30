شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياض ريت" يُعلن عن الافتتاح الأولي لمشروع "فندق أسكوت كورنيش الخبر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الرياض المالية عن الافتتاح الأولي للمشروع الفندقي التابع لصندوق الرياض ريت– فندق أسكوت كورنيش الخبر- الذي يحتوي على شقق فندقية بالإضافة إلى نادي رياضي وقاعات اجتماعات ومرافق خدمية أخرى.

وأشار الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن فندق اسكوت كورنيش الخبر سيتضمن مطعم متكامل تحت العلامة التجارية المميزة والمشهورة "قهوة المندلون" والذي يستفيد من إطلالته على طريق الأمير تركي وكورنيش الخبر.

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ويأتي التعاون مع شركة أسكوت العاليمة باعتبارها إحدى أكبر الشركات المشغلة للشقق الفندقية الفاخرة ليساعد هدف الصندوق المتمثّل في تحقيق عوائد دورية لملاكي الوحدات بصندوق الرياض ريت بالإضافة إلى إقامة وجهة رائدة في منطقه الكورنيش في مدينة الخبر.

هذا ومن المتوقع أن يستفيد فندق اسكوت كورنيش الخبر من موقعه المتميز والمركزي وقربه من عدد من الشركات والوجهات السياحية متضمنا مستشفى الدكتور سليمان الحبيب.

وبحسب البيان، من المزمع افتتاح وتشغيل هذا المرفق في النصف الثاني من عام 2020، ويتوقع أن يكون الأثر المالي مع الانتقال إلى التشغيل التجاري الكامل للفندق إيجابياً بشكل عام على نتائج الصندوق.