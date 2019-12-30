شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض يقرر توزيع 55 هللة للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الرياض أن مجلس إدارته قرر توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2019، بقيمة 1.650 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، اليوم الإثنين، أن حصة السهم ستبلغ 55 هللة، بما نسبته 5.5% من القيمة الإسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 3 مليار سهم.

وحسب بيان البنك، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2020.

Advertisements

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية صافية بقيمة 1.56 مليار ريال عن النصف الأول من العام 2019، بحصة للسهم 52 هللة.

وكان بنك الرياض قد حقق صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 945 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 21.1%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.