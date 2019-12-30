شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة السعودية تُقر اندماج سابك للاستثمار و"جي.إي.بي.شميد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي (الاندماج) بين شركة تابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي وشركة جي إي بي شميد جي إم بي اتش، بحسب تغريدة للهيئة بموقع التواصل- "تويتر".

والتركز الاقتصادي يقصد به أنه كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى.

وأعلنت شركة "أكوا باور" مؤخرا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.

وحسب بيان للشركة على موقعها الإلكتروني وقع مذكرة التفاهم كل من ثامر الشرهان، العضو المنتدب بشركة "أكوا باور"، وفؤاد موسى، نائب الرئيس للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال بشركة "سابك".