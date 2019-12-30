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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجلة الشروق فلسطين.. الاحتلال يتسبب بكارثة بيئية

تاريخ النشر: 30/12/2019

​الاستيطان هو أحد أبشع أوجه الاحتلال ويشكل ذروة التخريب المنهجي للبيئة الفلسطينية حيث يلعب الدور الرائد في استنزاف الموارد الطبيعية وحرمان الفلسطينيين منها ولا يقتصر أثر الاحتلال على ما ينتزعه من أراضٍ مزروعة وتحويلها إما إلى معسكرات تدريب ومناطق عسكرية أو إلى مستوطنات ومناطق سكنية وإنما يتجاوز ذلك إلى استغلال المياه وحرمان الفلسطينيين من التمتع بثرواتهم الطبيعية.

من المهم في البداية الإشارة إلى واقع أن فلسطين بموقعها الجغرافي المميز باعتبارها نقطة التقاء تقريباً بين كل من إفريقيا وآسيا وأوروبا امتلكت أنظمة بيئية متنوعة نجمت عن تنوع جغرافيتها ومناخها وتضاريسها الطبيعية. فهي في بقعة أرض صغيرة تجمع ما بين البيئة الصحراوية والساحلية والجبلية والغورية.

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