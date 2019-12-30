مشــتريـات متواضعة تدعم ارتفــاع الأسـهم بقيـادة «البنــوك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

دخلت قوة شرائية على عدد من الأسهم المحلية في مستهل جلسات الأسبوع، بيد أنها غير مدعومة بسيولة قوية، في الوقت الذي قادت البنوك ارتفاع مؤشر سوق دبي 0.42%، و«أبوظبي» 0.44%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 16.5 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 7.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و9.1 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

ومن جملة الأسهم التي ارتفعت، أمس، «سلامة للتأمين» بنسبة 1.08% مغلقاً عند 0.56 درهم، واستقطب أكبر نسبة شراء للأجانب (غير العرب)، وذلك تزامناً مع إفصاح الشركة، المتعلق بمناقشة مجلس إدارتها، إلغاء قرار إطفاء الخسائر المتراكمة عن طريق خفض رأسمال الشركة خلال اجتماعه غداً.

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 196.5 مليون درهم، منها 97.4 مليون درهم في دبي، و99.15 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 197.9 مليون سهم، توزعت بواقع 140 مليون سهم في دبي، و57.9 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 56 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 2374 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2776.56 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات البنوك والتأمين والنقل والاستثمار والاتصالات.

وصعد قطاع البنوك 0.83% مع صعود «دبي الإسلامي» 1.1%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.77%.

وارتفع قطاع أكثر من 1% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.92%، و«الخليج للملاحة» 2.1%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.95% مع نمو «دبي للاستثمار» 1.55%، وذلك في مقابل هبوط «سوق دبي المالي» 0.32%، و«شعاع كابيتال» 0.72%. وفي المقابل، تراجع قطاع العقار 0.21% مع تراجع «إعمار للتطوير» 1.28%، و«إعمار مولز» 1.07%، و«ديار» 2.87%، وذلك بالرغم من ارتفاع «أرابتك» 0.77%، و«إعمار العقارية» 0.25%، و«الاتحاد العقارية» 0.74%.

من جانبه، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 5072.49 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع والصناعة.

وصعد قطاع البنوك 0.34% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.4%، و«أبوظبي التجاري» 0.77%، وذلك في مقابل نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.74%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.61% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما زاد قطاع الطاقة 2.31% بفعل ارتفاع «دانة غاز 1.62%، وأدنوك للتوزيع» 2.75%، و«طاقة» 4.5%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.68% نتيجة صعود «إشراق» 4.95%، و«ذلك أمام انخفاض»الواحة كابيتال«0.98%، واستقر قطاع العقار مع استقرار سهمي»الدار»، و»رأس الخيمة العقارية».

وتصدر»العربية للطيران» التداولات في سوق دبي بقيمة 13.5 مليون درهم، مغلقاً عند 1.59 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 12 مليون درهم، وأقفل عند 5.52 درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات وصلت إلى 12 مليون درهم، ليغلق عند 4.03 درهم.

وفي سوق أبوظبي، استقطب»واحة الزواية» أعلى التداولات ب29.5 مليون درهم، من خلال ثلاث صفقات فقط، وأغلق مستقراً عند 2.43 درهم، تلاه «دانة غاز» بسيولة ب 12.4 مليون درهم، وأقفل عند 0.94 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات وصلت إلى 11.5 مليون درهم، ليغلق عند 12.2 درهم.

وسجل»تكافل الإمارات» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 12.15% مغلقاً عند 1.2 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين»دي إكس بي»، بنزوله 7.29% عند 0.178 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أبوظبي «إشراق»، وارتفع 4.95% مغلقاً عند 0.32 درهم، وبالعكس، جاء»الإمارات لتعليم قيادة السيارات»في مقدمة المتراجعين بنسبة 9.26% مغلقاً عند 9.8 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 10.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 7.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و2.9 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و460 ألف درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 10.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء أيضاً، وبصافي استثمار بلغ 24.9 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 100 ألف درهم محصلة شراء العرب، و15.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و9.1 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 24.9 مليون درهم محصلة بيع. وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) على أسهم شركات» سلامة» و»دي إكس بي» و»إعمار العقارية»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «العربية للطيران» و»الاتحاد العقارية» و»داماك».

بدورها اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 27.3 مليون درهم محصلة منها 20.47 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و6.8 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وبالعكس، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 27.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 20.47 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و6.8 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.