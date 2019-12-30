9 مليارات جنيه إيرادات نشاط الشركة المصرية لتجارة الأدوية 2018-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، إيرادات النشاط الجاري مبلغ 8994,3 مليون جنيه خلال العام 2018/2019 مقابل 7469,7 مليون جنيه محقق فعلي للفترة المثيلة من العام المالي السابق 2017/2018 بزيادة قدرها 1524,6 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 20,4% .
وقال الدكتور أبو الفتوح الطويل ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ " الخليج 365" ، بلغت إيرادات النشاط خلال الأربع أشهر الماضية من السنة المالية 2019 /2020 مبلغ وقدره 4438,7 مليون جنيه ، مقابل مبلغ 3684,3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2018/2019 بزيادة قدرها 754,4 مليون جنيه بنسبة زيادة 20,5% .
أوضح أبو الفتوح ، بلغ صافي ربح العام خلال العام المالي 2018/2019 نحو 102,2 مليون جنيه بنسبة 1,1 % مقابل 278,7 مليون جنيه خسائر محققة للعام المالي السابق .
كما بلغ صافي الربح للفترة الحالية من العام المالي 2019/2020 مبلغ وقدرة 93 مليون جنيه ،وبنسبة 2,1% من ايرادات النشاط ، مقابل مبلغ 17,7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2018/2019 .
وأضاف أبو الفتوح ، أن الشركة من خلال جهود مجلس الإدارة والعاملين ، نجحت فى إضافة 99 صنفا من الأدوية المستوردة ، وعمل عقد موزع لكل من مستحضرات استرازينيكا المستوردة ، وإضافة 45 مستحضر جديد في مناقصة وزارة الصح مما ساهم بشكل كبير فى تحسين مؤشرات ونتائج الشركة عن العام المالى ، مؤكدا انه فى اطار استغلال الأصول وتعظيم الاستفادة منها ،تم افتتاح عدد 8 صيدلية جديدة ، مما يساهم فى تحسين كفاءة التوزيع للشركة التى تعد أكبر شركات الحكومة فى هذا المجال .
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