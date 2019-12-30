شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف – تحليل - 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بالوصول إلى هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.9836 بعد الانخفاض القوي الذي شهده يوم الجمعة الماضي، ويتأثر السعر بنموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحه بالصورة، مما يدعم فرص تجاوز المستوى المذكور لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو مناطق 0.9590 على المدى القريب.
لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9836 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9660 والمقاومة 0.9780
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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