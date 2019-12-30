شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يصل إلى الهدف – تحليل - 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية إضافية ليصل إلى مشارف هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.7015، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للانخفاض الذي يظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن تجاوز مقاومة القناة الفرعية الصاعدة يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، حيث يمثّل اختراق المستوى المذكور مفتاح امتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.7230.

وبالتالي، نحن نرجّح أن يستمر الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6950 والمقاومة 0.7040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد