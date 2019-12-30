شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينتظر مزيد من الارتفاع – تحليل - 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتحرك في مسار جانبي وضيق، مستقراً حول مقاومة القناة الصاعدة، ولا يزال الاتجاه الصاعد مرجحاً بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، بانتظار استئناف الموجة الصاعدة التي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 68.95.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 65.40 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتكبّد خسائر قد تصل إلى 62.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 68.95
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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