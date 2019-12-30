النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 30-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول 61.65 بعد الانخفاض المؤقت الذي شهده في الجلسات الماضية، ليستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يحمي التداولات داخل هذه القناة، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارة إيجابية الآن، نتوقع أن تحفّز السعر على استئناف الارتفاع اليوم.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أننا بانتظار استهداف مستويات 62.40 ثم 63.10 كمحطات رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات فوق 60.90 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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