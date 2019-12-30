شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الفضة الأخيرة ضمن قناة فرعية هابطة نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري صاعد، مما يعني بأن تجاوز 17.95 سيقدّم حافز إيجابي جيد يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة ومن ثم تسهيل مهمة تحقيق هدفنا الإيجابي المنتظر عند 18.37.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 17.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.75 والمقاومة 18.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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