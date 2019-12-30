شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 30-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من التداولات الجانبية، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل إيجابي الآن.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 1556.70 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1489.00 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1505.00 والمقاومة 1530.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد